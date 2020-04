Il Governo non è convinto del protocollo FIGC, ma la Serie A non cambia idea: “Portare a termine stagione”

Il Governo non è convinto del protocollo della commissione medico-scientifica della FIGC . E’ quanto riporta Sportmediaset. A tal proposito, il Ministro dello Sport Spadafora potrebbe chiedere subito un protocollo bis con dei correttivi: a preoccuparlo sarebbe il rispetto delle modalità dei ritiri che devono essere blindati almeno per 15 giorni.

Ma l’Assemblea di Lega è terminata e la posizione della stessa non cambia: “ha confermato – si legge – con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”.