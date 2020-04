Il presidente sogna in grande: “Voglio portare in squadra Balotelli ed Ibrahimovic”

“Stiamo trattando, cercando di costruire un Vasco da sogno. Balotelli e Ibrahimovic hanno lo stesso agente. Ibra sarebbe un obiettivo più audace ma non dobbiamo tanto focalizzarci su quale grande giocatore verrà preso quanto sul fatto che porteremo dei grandi campioni. Se non è uno, sarà l’altro”. Parole del presidente del Vasco da Gama, Luiz Roberto Siano, a Fox Sport Brasil. L’avvocato di 51 anni è candidato alle elezioni presidenziali di novembre ma guarda già oltre, alla squadra che vorrà costruire per il 2021, con grandi nomi dall’Europa.