Arrivano ottime notizie in casa Bologna sul Coronavirus. Secondo quanto riportato da Sky Sport anche il secondo tampone a cui si è sottoposto il membro dello staff ‘sospetto positivo’ è risultato negativo. Sospiro di sollievo, dunque, anche per la ripresa della Serie A. La squadra di Mihajlovic tornerà ad allenarsi a partire dalla giornata di domani: la doppia negatività esclude il ritiro per tutta la squadra.