Brescia, che fine ha fatto Balotelli? Tuttosport: “L’attaccante è sparito”

Una settimana e mezza di allenamenti individuali in casa Brescia e Balotelli non si è visto nemmeno una volta al centro sportivo. A riportare la notizia è ‘Tuttosport’. Il quotidiano precisa come non esista nessun obbligo, è chiaro che le sedute erano facoltative ma a Torbole Casaglia si sono visti tutti i calciatori delle Rondinelle (almeno una volta) tranne SuperMario, Bisoli e Viviani. Ma se per questi ultimi due la società ha fatto sapere che si è trattato di un qualcosa di concordato, il caso Balotelli assume i contorni di un mistero. Non è un segreto che i rapporti con Cellino siano ai minimi storici. Il presidente dei lombardi, nel periodo di lockdown, ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Balotelli sulla sospensione del campionato e l’assegnazione dello scudetto alla Juventus. Poi lo ha criticato per la sua attività sui social troppo intensa. Insomma, sembra evidente che il futuro di Balotelli sarà lontano da Brescia. La squadra rischia la retrocessione e in caso di Serie B sul contratto triennale del centravanti biancazzurro c’è una clausola che fa scattare la rescissione.