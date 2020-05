Corea del Sud, il tacco volante di Cho Jae-wan è da applausi: il VIDEO del gol che fa impazzire il web

Per tanti campionati fermi, c’è dove si gioca. E’ il caso della Corea del Sud, dove è andata in scena la prima giornata della K-League. E subito un gran gol. Nella partita tra Gangwon e Fc Seoul. Sul punteggio di 1-1, al minuto 84, arriva la giocata decisiva. La palla termina a sinistra fra i piedi di Seung-Dae Kim, che al centro dell’area trova Cho Jae-wan, bravissimo nel segnare un gran gol con un colpo di tacco al volo. Esultanza sobria, visto il contesto: spalti vuoti, mascherine e guanti in panchina. Per la cronaca, il Gangwon ha poi trovato la rete del 3-1 finale. In basso il VIDEO del gol di Cho Jae-wan.

#AzjaGola

Czy ktoś kiedyś pożałował odpalenie meczu #GangwonFC?

Niezależnie od wyniku zawsze dają masę rozrywki.#ChoJaeWan (ten sam co wyciągnął #Gangwon z 4-0 przeciw Pohang do…4-5🤣 ) pokazał jak w mordowni jaką jest #Kleague jest miejsca na finezje#KleaguePL #LigaKorańska pic.twitter.com/2mZX1sYblW — Adam Błoński (@Adam_Blonski) May 10, 2020