Entra nell’ippodromo di Marsiglia, ex Milan multato di 1500 euro [NOME e DETTAGLI]

Un’altra disavventura per l’ex attaccante del Milan M’Baye Niang. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’attuale calciatore del Rennes è stato “pizzicato” in un ippodromo di Marsiglia nonostante le porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Il francese naturalizzato senegalese è stato multato di 1500 euro. Niang era in compagnia di altre 4 persone, tutte multate per assistere alla vittoria di uno dei suoi cavalli, “Swetty Beauty”. Il centravanti ha sostenuto che il cancello era aperto e che non ha incontrato ostacoli lungo il percorso. I commissari hanno giudicato la versione fantasiosa.