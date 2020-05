Felipe Melo contro Chiellini: “Ha creato polemica per vendere il libro”. Poi racconta la rissa con Diego Lopez

Felipe Melo contro Giorgio Chiellini, capitolo secondo. Dopo il botta e risposta sui social arrivano nuove pesanti frecciate dal centrocampista brasiliano, che nel corso di una diretta su Instagram con l’ex compagno Sebastien Frey ha provocato il difensore della Juventus: “Questo ragazzo ha un problema con me, da quando gli ho dato una testata in faccia non abbiamo più parlato, poi ha fatto questa roba del libro, non devo rispondere. Ho già risposto. Sono successe tante cose, non solo alla Juve, se devo parlare di tutto scrivo 10 libri, ma di cose importanti. Ha detto che ha sbagliato a Balotelli? Il libro è lì, non si torna indietro. Non c’è bisogno di chiedere scusa a nessuno, uno fa quello che deve fare, poi si prende la responsabilità di quello che ha fatto. Lui ha detto quelle cose perchè le ha pensate bene. Senza questa polemica lui non vende il libro. Deve prendere esempio da Zanetti, ha scritto il suo libro senza cose del genere, non ha mai parlato della Juve, si dovrebbe prendere esempio da gente del genere. Dopo questa cosa hanno iniziato a seguirmi su Instagram più di 30 mila persone”.

Poi Felipe Melo racconta una rissa con Diego Lopez ai tempi della Fiorentina: “Ricordo quella partita col Cagliari, Diego Lopez aveva spaccato la faccia a Gilardino in campo e insultava me e mia figlia, che era appena nata. Poi mi disse ‘ti aspetto fuori’. Vincemmo la partita all’ultimo minuto e me lo ritrovai davanti nel tunnel… Non gli diedi neanche il tempo di parlare e gli diedi un pugno“.