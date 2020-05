Notizie del giorno – Club nei guai per calcioscommesse, incidente attaccante Serie A, giocatore in ospedale

Notizie del giorno – Il Villarreal e il Getafe, due squadre importanti della Liga spagnola, sono finite nella bufera a causa di uno scandalo per calcioscommesse. La Polizia ha chiesto al tribunale di Huesca l’elenco delle chiamate effettuate dal telefono di Jorge Molina (capitano del Getafe), dell’ex Elche Francisco Esteban Granados e di Miguel Ángel Tena, allenatore delle giovanili del Villarreal. Come riporta Cadena Ser nel mirino un accordo per permettere agli Azulones di vincere la partita col Villarreal e qualificarsi in Champions League nella stagione 2018-2019. Le società hanno deciso di uscire allo scoperto attraverso due comunicati (LE PRESE DI POSIZIONE)

Sono stati momenti di paura per l’attaccante Alberto Cerri. Secondo quanto riporta anche ‘TuttoSport’, il calciatore della SPAL in prestito dal Cagliari è stato vittima di un incidente stradale, per fortuna senza grosse conseguenze. Il giocatore venerdì 15 maggio, si è scontrato con un’altra auto in un incrocio alla periferia di Ferrara mentre era alla guida della sua Porsche, il 24enne è (I DETTAGLI)

Sono ore di ansia per le condizioni di Kenny Sansom, l’ex Arsenal è finito in ospedale per un trauma cranico. “È ben curato e non ha Covid-19 – è scritto in un messaggio sul suo profilo twitter -. La famiglia e gli amici di Kenny chiedono gentilmente ai media di rispettare la sua e la loro privacy, oltre a quella degli operatori sanitari che trattano Kenny”. In passato ha combattuto con l’alcolismo e la dipendenza (LA NOTIZIA COMPLETA)