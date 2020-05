Risultati e classifica Serie A 35ª giornata, furia Inter e squadre che si scansano: “Faccio cadere il Governo”

Risultati Serie A, 35ª giornata – Con il posticipo serale tra Inter e Fiorentina, che ha visto il mezzo passo falso nerazzurro, si è concluso un altro turno di massima serie. Tutto invariato in vetta, con le facili vittorie di Lazio e Juventus (quest’ultima a tavolino). L’Atalanta gioca a tris. Nel pomeriggio di oggi, i primi “inciuci”, ma c’è anche lo stop del Milan, il noioso pari a Torino e lo spettacolo di gol a Parma. Il derby della Lanterna è del Genoa. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

SABATO 23 MAGGIO

ORE 18

ATALANTA-BOLOGNA 3-0

ORE 20.45

SAMPDORIA-GENOA 0-1

DOMENICA 24 MAGGIO

ORE 12.30

LAZIO-CAGLIARI 3-0

ORE 15

PARMA-NAPOLI 3-3

SASSUOLO-MILAN 1-0

SPAL-ROMA 0-4

LECCE-BRESCIA 5-1

TORINO-HELLAS VERONA 0-0

ORE 18

UDINESE-JUVENTUS 0-3

ORE 20.45

INTER-FIORENTINA 1-1

LA CLASSIFICA

LAZIO 85 JUVENTUS 83 INTER 76 ATALANTA 71 ROMA 67 NAPOLI 54 PARMA 50 MILAN 48 VERONA 45 FIORENTINA 45 BOLOGNA 41 SASSUOLO 41 CAGLIARI 40 GENOA 36 TORINO 35 UDINESE 32 LECCE 35 SAMPDORIA 30 SPAL 23 BRESCIA 22

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.