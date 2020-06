Balotelli si presenta all’allenamento, ma il Brescia non lo fa entrare: “Adesso dite che non ho voglia”

Nuovo capitolo nella guerra Mario Balotelli-Brescia. L’attaccante si è presentato questa mattina al centro sportivo di Torbole Casaglia per l’allenamento, ma il club non lo ha fatto entrare. Tornando verso l’auto, Balotelli si sarebbe lasciato andare ad una frase ironica con i giornalisti presenti: “Adesso dite che non voglio allenarmi…”.

Nei giorni scorsi Balotelli aveva presentato un certificato medico per gastroenterite, con Cellino che aveva fatto ricorso per risolvere unilateralmente il contratto. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la vicenda sarebbe andata così: Balotelli ha mandato un nuovo certificato ieri sera verso le 21.30, secondo cui era guarito. Ma la mail è arrivata in un orario extra lavoro e ha reso impossibile la comunicazione all’Inps. Il centro sportivo non gli è stato aperto in quanto non sarebbe stato possibile coprire eventuali danni subiti durante l’allenamento (come ad esempio un infortunio).