Messi, altro indizio clamoroso. L’annuncio: “Non vuole lasciare il Barcellona nel 2021, ma ora!” [VIDEO]

Un altro indizio sulla vicenda Leo Messi che ha del clamoroso. Il corrispondente dalla Spagna di Esporte Interativo (emittente brasiliana), Marcelo Bechler, ha infatti lanciato una notizia destinata a far parlare molto: la Pulce non vorrebbe lasciare Barcellona nel 2021, anno di scadenza del suo contratto coi blaugrana, ma adesso, a partire da questa sessione di mercato.

I motivi sono relativi alla cattiva gestione societaria, alla mancanza di organizzazione e alla pesante debacle in Champions contro il Bayern Monaco, che non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Ennesima bomba sull’argentino, dunque, che ormai da mesi viene dato lontano come non mai dalla Catalogna, con i rumors sull’Inter ma non solo. Di seguito il VIDEO con l’anticipazione del giornalista brasiliano.