Caos Svezia, tutti contro Andersson. Kulusevski: “Sono scioccato” e Ibrahimovic lo difende: “CT Incompetente”

Esplode un vero e proprio caso in Svezia. Dejan Kulusevski, fantasista della Juve, è rimasto in panchina per quasi tutta la partita di ieri contro la Francia (salvo entrare per gli ultimi 20 minuti). E l’ex Parma non l’ha presa affatto bene e si è sfogato nel post-partita: “Sono rimasto scioccato, non ho avuto tempo di incidere. In allenamento era andata bene, ma il calcio è anche questo. È stato strano, ma rispetto la scelta del mister”, le parole riportate da ‘Afton Bladet’.

Ma Kulusevski non è il solo ad essersi lamentato. Anche Ibrahimovic c’è andato giù pesante con il CT svedese. Il rossonero sta dalla parte dello juventino, in questo caso specifico, e su Twitter ha scritto: “Che fottuto scherzo. Un’altra dimostrazione: persone incompetenti nelle posizioni sbagliato che stanno soffocando il calcio svedese”.