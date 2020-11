Il mondo del calcio continua a piangere la morte di Diego Armando Maradona, l’ex Pibe de Oro è deceduto nella giornata di ieri a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sono arrivate tante reazioni da parte degli amanti del calcio, sia positive che negative.

Nel frattempo emerge un retroscena, svelato da Luis Ventura, giornalista vicino alla famiglia: “Maradona non aveva quasi più nulla sul conto in banca, se n’è andato in povertà. Il suo patrimonio è stato parzialmente sperperato a causa delle sue mani bucate e, in gran parte, sottratto da chi lo circondava con il fine di aggirarlo e svuotargli le tasche”.

“Maradona è morto povero. La fortuna guadagnata a Dubai? Non ve n’era più traccia, quasi tutto sparito. Gli ultimi tempi ha vissuto esclusivamente dello stipendio che percepiva dal Gimnasia La Plata (quasi 1 milione di euro secondo i bene informati ndr). Gli hanno rubato quasi tutto, il resto lo ha elargito perché non era in grado di dire di no a nessuno. Bastava chiedere e lui dava”.