L’imperatore Adriano è finito ancora nella bufera. Dopo la mega festa organizzata da Neymar, un altro brasiliano deve fare i conti con pesanti critiche sempre per un party. E’ stata aperta un’inchiesta, l’ex Inter è stato beccato in un night club a Rio de Janeiro a ballare, cantare e fare festa. E senza mascherina.

I numeri gravissimi del Coronavirus

Il Brasile è stato molto colpito dal Coronavirus. Sono infatti 190.000 morti, 1.224 nell’ultime 24 ore: le autorità hanno così deciso di cancellare i festeggiamenti di Capodanno tra cui anche la fiesta di Copacabana. Le immagini di Adriano sono subito diventate virali e hanno scatenato tantissime reazioni. La pista da ballo era piena di persone e l’ex attaccante è salito sul palco per duettare con Mc Cabelinho, la foto è stata pubblicata sui profili social. Adriano per il momento non è uscito allo scoperto, ma le critiche sono state furiose.