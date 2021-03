As conferma: “Cristiano Ronaldo vuole tornare al Real Madrid”

Sono giorni caldissimi per il futuro di Cristiano Ronaldo, il portoghese è destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione e continuano a circolare voci su un possibile ritorno al Real Madrid. Il club bianconero è reduce dall’eliminazione in Champions League contro il Porto e sul banco degli imputati è finito proprio CR7. Il calciatore è stato autore di due brutte prestazioni agli ottavi di finale ed al termine della stagione potrebbe cambiare aria. La Vecchia Signora chiede 30 milioni di euro e vorrebbe liberarsi dell’ingaggio pesantissimo di 31 milioni di euro, sono tante le squadre che si sono messe in fila, dal Psg al Manchester United.

Ma una soluzione caldissima sul futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere quella del ritorno al Real Madrid. Dopo le ultime notizie circolate, arrivano conferme anche dalla Spagna. Il titolo di As lascia pochi dubbi: “Cristiano Ronaldo vuole tornare al Real Madrid”. Secondo quanto riportato ci sarebbero stati già dei contatti con i Blancos. Marca, invece, apre così: “CR7 si lascia volere”. I tifosi del Real Madrid nel frattempo sono favorevoli al ritorno di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha scritto pagine storiche con la maglia dei Blancos e le porte sono sempre aperte. I prossimi mesi saranno decisivi, la strada sembra essere tracciata.