Lamela show: il gol di rabona è pazzesco, la prodezza in Arsenal-Tottenham [VIDEO]

Non sono mancate le emozioni nel match di Premier League tra Arsenal e Tottenham, in particolar modo è stato bellissimo il gol di Lamela che ha segnato in rabona. La sfida si è aperta con la magia dell’ex Roma che conferma le grandissime qualità dal punto di vista tecnico, la magia è da stropicciarsi gli occhi.

Alla fine del primo tempo la reazione dei Gunners con il pareggio di Odegaard, al 64′ il gol che ha deciso la partita, il calcio di rigore trasformato da Lacazette. La sfida ha regolato tantissime emozioni, ma è da ricordare per la magia di Lamela. In basso il VIDEO.