Alciato: “Spalletti sarà il prossimo Ct dell’Italia”, ma il problema è sempre lo stesso

Sono ore caldissime per la Nazionale italiana, alla ricerca del sostituto di Roberto Mancini. L’allenatore ha deciso di dimettersi ed è in trattativa con l’Arabia Saudita per la panchina di un’altra Nazionale. Alla base della decisione anche le ultime mosse sulla riorganizzazione della Nazionale italiana e la scelta di nuove figure.

E’ testa a testa per il nuovo Ct della Nazionale italiana: Luciano Spalletti o Antonio Conte. Sul successore ha deciso di sbilanciarsi il giornalista Alessandro Alciato. “Luciano Spalletti sarà il prossimo Ct dell’Italia. Il 16 agosto l’annuncio”.

Spalletti è un serio candidato alla panchina dell’Italia, ma il problema è sempre lo stesso. L’allenatore ha già dato l’ok all’incarico ma c’è da risolvere la situazione legata alla clausola di non concorrenza che prevede una penale in caso di nuova esperienza per l’allenatore ex Napoli. Il valore è di poco più di 3 milioni di euro. I legali della FIGC sono al lavoro per avere maggiore chiarezza sulla situazione.