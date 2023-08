La mamma di Mancini svela il motivo delle dimissioni: il riferimento è a Vialli e… Buffon

CalcioWeb

Il terremoto della Nazionale italiana con le dimissioni di Roberto Mancini continua a scatenare tante reazioni. L’allenatore è in trattativa per il trasferimento in Arabia Saudita e intanto continuano ad arrivare nuove rivelazioni. Le novità sono state svelate da mamma Marianna, intervistata dal Quotidiano Nazionale. “L’ho saputo da mia cugina. Mi ha chiamato poco fa dicendo che in tv avevano detto che Roberto si era dimesso. Sono rimasta sorpresa anche io”.

Sulle motivazioni: “Roberto ha un cuore grande. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui. Al posto di Gianluca hanno deciso di mettere qualcun altro (Buffon, ndr), ma non mi ricordo neanche chi sia. L’hanno presa pochi giorni fa la decisione, se non sbaglio”.

Sulle offerte dall’Arabia. “Non ne ho idea, io lo chiamerò e ci parlerò come ho sempre fatto. Se vorrà Roberto mi spiegherà perché ha preso questa decisione e noi da genitori gli saremo sempre vicini. Questa sarà sempre casa sua”.