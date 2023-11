Lazio, missione riscatto in Champions League: le probabili formazioni contro il Feyenoord

CalcioWeb

Non solo il Milan, anche la Lazio si gioca tanto per la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. “Siamo ancora a metà girone, non mi piace sentir dire che dobbiamo vincere a tutti i costi”, sono le dichiarazioni dell’allenatore Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste è rimasto molto infastidito dalle “voci che girano in questi giorni a Roma”, in riferimento alle voci di addio al termine della stagione.

“Voglio chiudere qui la mia carriera, non è un inizio di stagione altalenante che mi fa cambiare idea”, la conferma del tecnico biancoceleste. Gli olandesi, vittoriosi 3-1 sulla Lazio al De Kuip, vivono un ottimo momento di forma. “L’anno scorso hanno fatto una striscia di 20 partite senza sconfitte. Quest’anno sono anche più forti, vedendo l’ultimo confronto. Sono al limite del fallo sistematico, e sono preoccupato perché dovremo muovere palla molto velocemente”, la preoccupazione dell’allenatore Sarri.

In conferenza stampa ha parlato anche il portiere Provedel: “la prestazione di Rotterdam è stata brutta e questo ci ha fatto arrabbiare molto. Col Bologna siamo partiti forte, ma non è andata come volevamo. Vedo una squadra arrabbiata, che non sta raccogliendo quando semina”. I biancocelesti hanno dimostrato qualche problema di troppo in difesa: “avevamo trovato solidità, adesso ci stiamo mettendo di più. Ciò che non deve mancare è la fiducia e lo spirito nel credere in quello che si fa”.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): 94 Provedel, 29 Lazzari, 4 Patric, 13 Romagnoli, 77 Marusic, 8 Guendouzi, 65 Rovella, 10 Luis Alberto, 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni A disposizione: 33 Sepe, 53 Magro, 34 Gila, 3 Pellegrini, 23 Hysaj, 32 Cataldi, 5 Vecino, 6 Kamada, 19 Castellanos, 18 Isaksen, 9 Pedro. All.: Sarri.

Feyenoord (4-3-3): 1 Bijlow, 2 Nieuwkoop, 5 Hartman, 33 Hancko, 4 Geertruida, 20 Wieffer, 6 Zerrouki, 8 Timber, 10 Stengs, 29 Gimenez, 14 Paixao. A disposizione: 22 Wellenreuther, 31 Lamprou, 15 Lopez, 3 Beelen, 32 Lingr, 27 Milambo, van den Belt, 17 Ivanusec, 11 Dilrosun, 7 Jahanbakhsh, 9 Ueda. All.: Slot.

Arbitro: Marciniak (Pol).