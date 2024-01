Allegri on fire, punge ancora l’Inter e infiamma la corsa scudetto: “sono permalosi”

CalcioWeb

E’ sempre più scatenato Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus e protagonista di un rendimento di altissimo livello in Serie A. Continua il duello con l’Inter per il primo posto e il tecnico bianconero si è confermato in grande spolvero anche sotto l’aspetto comunicativo. Il club bianconero si prepara a scendere in campo per la partita contro l’Empoli in un testa-coda comunque da non sottovalutare.

“Il Milan è la terza incomoda, ha le carte in regola per rientrare nella corsa al titolo: nel prossimo turno sarà Inter-Juve, non lo scontro diretto”: sono le parole di Allegri in conferenza stampa. “Sono in difficoltà con la quota scudetto, è difficile dirlo adesso e di fronte abbiamo la favorita come l’Inter: per noi è un motivo d’orgoglio essere lì, anche se non dobbiamo accontentarci”.

Il paragone con il tennis, Allegri punge l’Inter

Dopo guardie e ladri e i cavalli, adesso Allegri punge l’Inter con riferimento all’impresa di Jannik Sinner in semifinale degli Australian Open contro Djokovic: “voglio fare i commenti a Sinner, ma vedere Djokovic è sempre bello. Se proprio devo dire chi assomiglia a chi, noi siamo giovani e dico Sinner e l’Inter è Djokovic, ma non diciamolo dai che poi sono permalosi…”.