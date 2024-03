Dramma nel calcio: portiere di 21 anni muore per trauma cranico | NOME e FOTO

CalcioWeb

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio: è morto Mohamed Al-Mukhtar, portiere di 21 anni dell’AS Douanes de Nouakchott e della nazionale mauritana.

Secondo quanto riferito il dramma si è verificato in seguito ad un infortunio durante l’allenamento della squadra, in seguito ad uno scontro con un suo compagno con conseguente trauma cranico.

Il coma, poi la morte

L’estremo difensore è entrato in coma e le condizioni sono state subito disperate. La notizia è stata confermata dalla Federcalcio mauritana: “la Federcalcio mauritana piange il giovane portiere della nazionale e del Customs Club, Mohamed Al-Mukhtar, morto questo sabato mattina a Nouakchott.

Il giovane era noto per il suo grande amore per la patria, per il suo talento, per il suo impegno e per la sua disciplina ed è stato un esempio tra i suoi colleghi di sincerità nel lavoro e di impegno professionale, con alta morale e grande rispetto. Nonostante la sua giovane età, ciò non gli ha impedito di fare rapidamente carriera come portiere della nostra nazionale junior, Al-Shabab e Al-Amal, fino a raggiungere rapidamente la prima squadra nazionale.

In questa dolorosa occasione, il Presidente della Federazione, Sig. Ahmed Ould Yahya, a suo nome personale e a nome di tutti i membri della Federazione, estende alla famiglia, le più sincere condoglianze”.

#تعزية بقلوب يعتصرها الحزن والأسى؛ تنعي الاتحادية الموريتانية لكرة القدم حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الجمارك الشاب محمد المختار؛ الذي وافته المنية صباح اليوم السبت في نواكشوط. عُرف الشاب الفقيد بحبه الكبير لوطنه، وبموهبته والتزامه وانضباطه، فكان مثالاً بين زملائه على الإخلاص… pic.twitter.com/bM7SHsNKYs — FFRIM – عربي (@ffrim_AR) March 16, 2024