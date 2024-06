Calciomercato Juventus, Fenucci ‘avvisa’ i bianconeri: il Bologna non svende i gioielli

CalcioWeb

La Juventus non si ferma più sul calciomercato. In attesa di ufficializzare l’arrivo di Douglas Luiz in una maxi operazione con l’Aston Villa, il club bianconero continua a bussare in casa Bologna per accontentare il nuovo allenatore Thiago Motta in ogni richiesta.

“La volontà è quella di confermare gran parte della rosa attuale. Abbiamo già comunicato al suo agente che non abbiamo alcuna intenzione di spostare il giocatore. Vogliamo andare avanti con questo gruppo di ragazzi che tanto hanno fatto bene nell’ultima stagione, che possono continuare a migliorarsi e garantire performance adeguate anche con Vincenzo”. Così l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, in merito al futuro di Riccardo Calafiori.