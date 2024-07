Euro 2024, frecciata di Ravanelli a Spalletti! Poi l’attacco ai calciatori

CalcioWeb

Euro 2024 è ancora in corso e continuano ad arrivare le reazioni dopo la debacle dell’Italia. La squadra di Luciano Spalletti è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera, al termine di una prestazione da dimenticare.

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, non ha risparmiato le critiche: “uno dei grandi errori è che questa è una squadra che non può giocare a 4 in difesa per come è strutturata. C’è stata una netta confusione da parte di Spalletti, ogni partita ha cambiato modulo e gioco”, sono le parole dell’ex Juve a Deejay Football Club’.

L’attacco ai calciatori

“Ci sono poi giocatori che non possono far parte della Nazionale. Oggi se non sei dinamico non puoi giocare ad alti livelli. Non siamo riusciti a trovare situazioni in attacco, l’Italia ha trovato difficoltà a trovare una filosofia di gioco ben precisa ma la cosa più grave è che non c’erano giocatori di personalità”.