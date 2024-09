Champions League, la nuova formula: classifica unica e perchè è importante arrivare fra le prime 8

CalcioWeb

Inizia questa sera la Champions League 2024-2025 con la nuova formula pensata per rinnovare il format della competizione. Il numero delle squadre è aumentato a 36 e sono scomparsi i gironi. Ogni squadra affronterà 8 avversarie (2 per ogni fascia, compresa la propria di appartenenza) e dopo ogni giornata accumulerà dei punti andando a posizionarsi in una classifica unica, modello campionato. Al termine delle partite della cosiddetta ‘League Phase‘, la classifica finale determinerà l’accesso alle fasi eliminatorie, agli spareggi o l’eliminazione di ogni singola squadra.

La fase a eliminazione diretta della Champions League 2024-2025

A qualificarsi alla fase a eliminazione diretta saranno 24 delle 36 squadre presenti. Le prime 8 passeranno direttamente agli ottavi di finale e saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e avranno il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno nella fase eliminatoria.

Le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in un turno preliminare per accedere agli ottavi: le classificate dal 9° al 16° posto saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre dal 25° al 36° posto saranno eliminate da tutte le competizioni europee. Non sarà presente alcuna retrocessione in Europa League come accadeva in passato. L’ultima novità riguarda il tabellone che sarà già pre-stabilito come quello dei Mondiali: prima e seconda classificata al termine del girone unico saranno inserite agli antipodi e potranno affrontarsi solo in finale.

Le avversarie delle italiane in Champions League

Inter – Casa: Lipsia, Arsenal, Stella Rossa, Monaco; Trasferta: Manchester City, Leverkusen, Young Boys, Slavia Praga

– Casa: Lipsia, Arsenal, Stella Rossa, Monaco; Trasferta: Manchester City, Leverkusen, Young Boys, Slavia Praga Juventus – Casa: Manchester City, Benfica, PSV, Stoccarda; Trasferta: Lipsia, Club Brugge, Lille, Aston Villa

– Casa: Manchester City, Benfica, PSV, Stoccarda; Trasferta: Lipsia, Club Brugge, Lille, Aston Villa Milan – Casa: Liverpool, Club Brugge, Stella Rossa, Girona; Trasferta: Real Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagabria, Slovan Bratislava

– Casa: Liverpool, Club Brugge, Stella Rossa, Girona; Trasferta: Real Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagabria, Slovan Bratislava Atalanta – Casa: Real Madrid, Arsenal, Celtic, Sturm Graz; Trasferta: Barcellona, Shakhtar, Young Boys, Stoccarda

– Casa: Real Madrid, Arsenal, Celtic, Sturm Graz; Trasferta: Barcellona, Shakhtar, Young Boys, Stoccarda Bologna – Casa: Borussia Dortmund, Shakhtar, Lille, Monaco; Trasferta: Liverpool, Benfica, Sporting, Aston Villa