L’uomo del giorno – Buon compleanno Frank Lampard, adesso il grande salto da allenatore

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio e delle statistiche. Oggi è il compleanno di Frank Lampard, figura legata al mondo del Chelsea. Grande carriera da calciatore, inizia allo Swansea ma la prima vera grande esperienza è con la maglia è con il West Ham, si mette in mostra e diventa la bandiere del Chelsea ed uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Poi si trasferisce al Manchester City prima di chiudere con i New York City. Intraprende la carriera da allenatore al Derby Conty adesso si prepara per la grande chiamata del Chelsea, l’obiettivo è diventare protagonista in panchina e tutto può iniziare ancora dal Chelsea…