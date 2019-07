Juventus, Zoff benedice de Ligt: “Ha grandi qualità. E’ sulla scia di…”. E su Koulibaly…

Dino Zoff è stato un grande della Juventus. Matthjis de Ligt punta a diventarlo. Il centrale olandese è atteso a breve in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere sul difensore in arrivo dall’Ajax, all’ex portiere bianconero: “L’olandese è giovanissimo ma ha già fatto molto bene, dimostrando grandi qualità. Comunque sicuramente alza il tasso tecnico di una Juve già molto forte. ora deve dimostrare il suo valore anche in Italia. Quando sei forte, e il ragazzo lo è, sai cosa devi fare col pallone e come marcare l’avversario. Poi è logico che toccherà a Sarri utilizzarlo nel modo migliore”.

La scuola di de Ligt è quella dell’Ajax, filosofia diversa da quella italiana: “Sì, ma guardate cosa ha fatto Ruud Krol a Napoli, ai suoi tempi. Se hai la testa giusta, ti capisci subito con gente che sa giocare a pallone”.

Sui paragoni con Krol e Beckenbauer: “Non carichiamolo di responsabilità. Deve crescere ancora, ma la personalità non manca, come i mezzi fisici. Il tedesco a fine carriera si è dimostrato il più completo e forse De Ligt potrà progredire su quella scia. Ma è ancora presto per dirlo”.

Meglio Bonucci o Chiellini a fianco di de Ligt: “Questa è una prerogativa dell’allenatore, dipenderà da come vorrà impostare la squadra. Con Bonucci privilegi più la costruzione, Chiellini è più marcatore. Sarri credo che si regolerà anche sulle condizioni di forma, e poi gli impegni sono tanti. E troveranno tutti spazio, sono in 50 alla Juve…”.

La Juve e la difesa a 3, questo il parere di Zoff: “Sarri ha sempre giocato con una linea a quattro e non mi pare abbia bisogno di cambiare sistema di gioco”.

L’Inter, invece, punterà sulla difesa a 3: “Molto interessante. Soprattutto perché sono allenati da uno come Antonio Conte che sa dare aggressività e grande equilibrio e solidità alle sue squadre in entrambe le fasi. I giocatori forti lo diventano ancor di più se messi bene in campo e organizzati. Mi piace come sta nascendo la nuova Inter”.

Anche la difesa del Napoli si è rinforzata: “Sicuro. Ma sinceramente accanto a Koulibaly posso giocare anch’io… È un atleta eccellente e con l’esperienza ha acquisito maggior senso della posizione. Per me attualmente è il più forte in giro. Il greco non potrà che crescere ulteriormente con uno al fianco così”.

Più forte de Ligt o Koulibaly: “Oggi è più forte Koulibaly, ma ci sono 8-9 anni di differenza ed è logico sia così. Ecco, quando l’olandese avrà superato il rendimento del difensore senegalese del Napoli potrà entrare fra i più grandi”.