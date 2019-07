Spal, caos stadio: presto la perizia, gli ultimi aggiornamenti

Sono ore calde in casa Spal dopo il sequestro di una parte dello Stadio Paolo Mazza, il prossimo atto giudiziario sarà quello di una “perizia” da eseguire per confermare o meno gli esiti della relazione tecnica del consulente della procura che ha rilevato dei problemi nelle strutture, l’obiettivo è quello di svolgere gli atti tecnici nel minor tempo possibile considerando l’inizio ormai ravvicinato del campionato di Serie A. Nella giornata di ieri è arrivato il sequestro e gli avvisi di garanzia nei confronti dei responsabili con l’accusa di frode in pubblica fornitura. Sono otto gli indagati: l’ingegner Lorenzo Travagli, tecnico ferrarese che ha seguito entrambi i cantieri; Giuseppe Tassi, patron della Tassi Group di Pieve di Cento e del trevigiano Giampaolo Lunardelli per la subappaltatrice Gielle, il toscano Andrea Del Buono (Mpl srl, carpenterie metalliche) per la sola tribuna Nord e il molisano Claudio Di Sarno (Panizzi Swisse) e Nicola Barotti di Occhiobello (Welding Duebi di Fiesso Umbertiano, carpenteria) limitatamente ai lavori della Est. Per la curva Est indagato anche l’ingegner Fabrizio Chiogna, per la tribuna nord del Mazza, il collega Alessio Colombi.