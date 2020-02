Calciomercato Juve, la bomba: “Oggi si decide il futuro di tre big” [NOMI e DETTAGLI]

Juventus attesa da un’importantissima gara d’andata di Champions League. I bianconeri affronteranno la trasferta sul campo del Lione per provare a ipotecare la qualificazione già da questa sera. Ad essere sotto esame saranno in tanti tra le fila della Juve. A cominciare da Sarri, seppur Andrea Agnelli abbia parlato di progetto triennale con il tecnico toscano. E’ inutile negare che l’allenatore toscano sia stato preso per far bene in Europa. Sarri è reduce dalla vittoria dell’Europa League con il Chelsea e l’obiettivo stagionale, come tutti gli anni, è la Champions. Sorteggio abbordabile e dunque niente scuse.

Ma non solo Sarri. Osservati speciali saranno anche tre calciatori bianconeri, uno per reparto. In difesa, occhi puntati su Matthijs de Ligt. Avvio difficilissimo per l’olandese a Torino. Poi una lenta ma costante risalita. L’anno scorso iniziò a risultare decisivo proprio in questa fase e adesso deve cominciare a dimostrare di valere i 75 milioni spesi dalla Juve. Il secondo ad essere sotto la lente d’ingrandimento è Miralem Pjanic. Il bosniaco è sempre stato ritenuto da Sarri il fulcro del gioco, quello che doveva toccare più palloni di tutti. Un inizio di stagione promettente, poi un calo. Qualche dubbio soprattutto negli impegni importanti. Occasione ghiotta per far ricredere tutti. Infine, Paulo Dybala. L’argentino è sempre stato sotto esame in questa stagione. Dato per partente in estate, è rimasto. Ha scalato le gerarchie e sembra essere lui il titolare, a fianco dell’inamovibile Cristiano Ronaldo. Dybala è il miglior marcatore stagionale della Juve in Champions e anche a Lione potrà rispondere sul campo ai dubbi della dirigenza.