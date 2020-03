Angelini: “Marotta alla Juve non avrebbe mai fatto una sceneggiata simile, è scivolato su una buccia di banana”

“Sono dispiaciuto per Giuseppe Marotta, del quale ho tanta stima, ma questa volta è indubbiamente scivolato su una buccia di banana“. Sono le parole del guru del tifo juventino a Roma, Antonello Angelini, in merito alle ultime dichiarazioni dell’ad dell’Inter in relazione al caos che si sta creando in Serie A per l’emergenza Coronavirus.

“Ritengo che l’ambiente condizioni ‘Beppe’. Perché quando era alla Juve non avrebbe mai fatto una sceneggiata simile. La sensazione, anche per la successiva presa di posizione del presidente dell’Inter, è che si voglia trarre un vantaggio da una situazione di crisi dovuto al coronavirus di tutta la nazione. Bisognerebbe invece prendere esempio dalle parole di Andrea Agnelli. La partita tra Juve ed Inter è giusto, nei limiti del possibile, che si giochi con il pubblico e non a porte chiuse così come accaduto per Inter-Sampdoria”.