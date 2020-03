Maradona, rivelazioni shock dell’ex compagna: “Era una relazione tossica”

Ai microfoni di Super Mitre Deportivo ha parlato l’ex compagna di Diego Armando Mardona, Rocio Oliva. “Non ho mai fatto del male a Diego e lui lo sa – ha detto – Mi conosce come donna e mi è sempre importato sapere quale fosse la sua opinione. Non mi dà fastidio che la gente pensi che fossi al suo fianco per fama e denaro. Il tema è quando più tardi ti conosci e viene fuori la realtà”.

“Non mi pento di essermi separata da Diego – prosegue – Oggi non ha né voce né capitolo nella mia vita. Non ho alcun legame con Diego. Ogni tanto parliamo. Di cosa posso parlare con un ex? Era una relazione tossica fino all’ultimo, anche se non sempre. Ha avuto bei momenti e brutti momenti. Non mi interessa la reazione che Diego potrebbe avere nei confronti di una mia nuova relazione. Non so se ero innamorata di Maradona. A volte entri in un ambiente in cui dici ‘Mi separerò quando lo deciderò io e non quando me lo diranno altre persone”.