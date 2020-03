Totti: “Tornare alla Roma? Se mi chiamano per giocare vado. Per me il campionato non riprende”

Dopo Pirlo e Cannavaro, oggi altri due campioni del mondo hanno intrattenuto gli utenti con una diretta Instagram. Stiamo parlando di Francesco Totti e Luca Toni, che tra l’altro hanno giocato insieme anche nella Roma. Tanti ricordi e battute simpatiche tra i due ex attaccanti, questi i passaggi più interessanti.

“Siamo riusciti a comprare sei ambulanze da destinare a un ospedale che ne avrà bisogno – riporta il Corriere dello Sport – In questo momento non esistono città o regioni, ma soltanto l’Italia. Dobbiamo essere un gruppo unito, come nel 2006 quando nello spogliatoio prima di ogni partita ci dicevamo: ‘Ce la possiamo fare, ce la faremo’”, dice Totti.

Che poi prosegue: “Per me il campionato non riprende, la situazione è complicata. Ogni dieci giorni ci dicono che potremo riuscire di casa, secondo me la situazione rimarrà così fino al 3-4 maggio. Sicuramente anche dopo niente sarà più come prima. Secondo me se tutti andassimo a fare il tampone ci scopriremmo positivi… Sai quanta gente l’ha avuta e non lo sapeva. Ma guarda cosa sta succedendo anche all’estero, secondo me il campionato non riprenderà, sarà complicato anche luglio ricominciare con la nuova stagione. Ilary una sera però mi ha detto che questo sarebbe il momento adatto per andare a rivedere Via del Corso!“, ha scherzato l’ex capitano giallorosso, che in diverse occasioni ha affermato di non aver più visitato il centro per la presenza di troppi tifosi.

“Fai un po’ di sport Luca, non come l’altra volta che sul tapis roulant camminavi… Ma poi quando ti ricapita di parlare con il capitano?” E poi lo sfottò a Nesta: “Delvecchio con le sue finte gli ha fatto venire i capelli bianchi. Povero Sandrino, al derby impazziva!”.

“Se mi piace il nuovo lavoro? – si chiede Totti rispondendo a Toni – Hanno bloccato tutto appena ho cominciato! È un lavoro impegnativo ma è gratificante. Andrò in giro per il mondo per cercare nuovi talenti. Sto prendendo un ragazzo in Serie C che è identico a Toni, ha sedici anni. Per migliorare la mia nuova professione ho sostenuto due corsi da manager, uno a Roma e uno a Londra”.

Altra domanda del gigante ex Fiorentina e Bayern: “Ti compri la Roma adesso?” “Ora costa meno – scherza Totti – Mi hai nominato la Roma e mi hai fatto tremare…”. “Tanto il prossimo presidente che arriva ti butta dentro”, ha ribattuto Toni: “A giocare? Se mi dovesse chiamare rigioco… De Rossi? Da quando ha smesso non l’ho più visto, questo corn…! Ci siamo sentiti solo per messaggi!”.