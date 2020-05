Falcao, come dargli torto: “Niente abbracci dopo i gol ma poi stanno attaccati in barriera!”

Oggi il calcio è ripartito, con la ripresa della Bundesliga. Cinque gare alle 15.30, ovviamente a porte chiuse. Tra i tanti caratteri curiosi di questa versione 2.0 del pallone, l’esultanza dei calciatori. Nessun abbraccio, nessun bacio, solo “gomito e gomito”. Ma scoppia la polemica. Ad alimentarla è l’attaccante del Galatasaray Radamel Falcao, con un tweet che effettivamente fa riflettere. “Vedendo il ritorno del calcio, mi chiedo: c’è un motivo tecnico per cui l’abbraccio non è permesso nei gol? Durante la partita siamo in costante contatto. Ad un calcio d’angolo ci sono i difensori sopra di te! Alle barriere stanno tutti insieme”.

Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos 🤔 — Radamel Falcao (@FALCAO) May 16, 2020