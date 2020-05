Calciatore nei guai, pubblica VIDEO in cui fuma da un palloncino [NOME e DETTAGLI]

Alexandre Lacazette nei guai. Quando si dice “la prova del palloncino“. Ma non si tratta del test per rilevare il tasso di alcol nel sangue, bensì una diffusa pratica che in Inghilterra prende il nome di “Hippy Crack”. Si tratta di sostanze legali nel Regno Unito, essenze dagli effetti molto rilassanti. L’attaccante francese dell’Arsenal è stato tradito da un video, finito poi in rete e pubblicato dal ‘Daily Star’. Lacazette si trovava a casa e ascoltava musica rap mentre si concedeva il “relax”.

Un filmato che non ha fatto piacere ai Gunners, pronti ad indagare e a prendere eventualmente provvedimenti. Lacazette è recidivo. Un anno e mezzo fa, in compagnia di due calciatori dell’Arsenal (Mezut Özil e Pierre-Emeryck Aubameyang), la punta transalpina era stata sorpresa a fare un festino a base di gas esilarante nel corso di una festa privata in un club. Anche in quel caso vennero fuori foto e video, ma l’effetto fu anche peggiore. Guendouzi, altro compagno che partecipò al party, ebbe un malore fino a sfiorare il collasso. In basso il VIDEO.