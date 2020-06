Pioli: “Pesa il rigore dell’andata, non credo che abbiamo meritato questo risultato”

“Mi spiace dirlo, ma nel doppio punteggio pesa il rigore dell’andata“. La pensa così il tecnico del Milan Stefano Pioli. Queste le sue parole alla Rai al termine del match contro la Juventus: “Ad inizio gara abbiamo subito troppo la pressione della Juve e abbiamo commesso l’ingenuità di rimanere in 10, poi abbiamo fatto una grandissima partita dal punto di vista difensivo e abbiamo avuto due o tre palloni che potevano permetterci di andare in vantaggio, peccato. Ora dobbiamo conquistare l’Europa attraverso il campionato. Non credo che abbiamo meritato questo risultato nel complesso. Abbiamo difeso molto bene, i due centrali sono stati eccezionali, questo deve insegnarci che dobbiamo essere solidi e possiamo esserlo. Siamo dispiaciuti, volevamo la finale”.