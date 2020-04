“Arbitro De Santis pagato dalla Juve. Al Milan mancano quattro scudetti”: durissimo attacco di Pellegatti

In un video pubblicato sul suo canale Youtube, il giornalista Carlo Pellegatti ha attaccato la Juventus. Noto tifoso del Milan, Pellegatti si è scagliato pesantemente contro i bianconeri e Luciano Moggi, che proprio nelle scorse ore aveva detto che i rossoneri avrebbero dovuto andare in Serie B nel 2005: “Massimo De Santis? Era uno dei numerosissimi arbitri a libro paga di Moggi e della Juventus e ce li ricordiamo bene quegli arbitraggi. Il Milan ha il dovere di mettersi in bacheca quattro Scudetti in più (1973-2005-2006-2012). Tutti campionati rubati dalla Juve”.