Massimo Crippa, i party a base di cocaina e le rivelazioni della squillo brasiliana

Massimo Crippa nasce il 17 maggio 1965 a Seregno. Il padre Carlo, ala destra del Torino, lo indirizza verso il mondo del calcio. Massimo cresce nelle giovanili del Meda per poi passare al Saronno e al Seregno. A 21 anni approda in Serie C al Pavia. La grande occasione arriva la stagione successiva con il Torino. Disputa 29 partite e segna tre reti nella stagione 1987/88. Le qualità del giovane Crippa non passano inosservate e così Luciano Moggi decide di portarlo al Napoli, dove formerà con Alemao, Romano e De Napoli il centrocampo dei grandi successi partenopei. Vince uno scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa italiana. Crippa passa al Parma nel ’93 ed è subito decisivo nella finale di Supercoppa Europea, dove sigla il gol che regala il trofeo agli emiliani nei supplementari. A Parma conquista un’altra Coppa Uefa. Nel 1998 torna al Torino, dove centra la promozione in Serie A. Termina la carriera tra Canzese e Seregno.

Una carriera difficile quella di Crippa, finito spesso sulle cronache per vicende extra-calcistiche. Pietro Pugliese, camorrista pentito, e Mario Fienga, ex narcotrafficante, passato anche lui tra le file dei cosiddetti collaboratori di giustizia, lo tirarono in ballo in affari di cocaina e sul caso Maradona. Tutto sarebbe accaduto tra il 1987 e il 1990. Furono fatti molti nomi e soltanto pochi avrebbero ammesso di aver fatto uso di droga. Tra questi Massimo Crippa e Giovanni Francini. Si vociferò anche di un coca party dopo lo scudetto.

Pasquale Bruno, ex difensore di Torino e Juve, ha parlato di Crippa usando termini non proprio dolci: “Se possedessi un asino come Crippa, non gli darei nemmeno da mangiare, lo lascerei morire di fame!”

Massimo Crippa è spesso finito alla ribalta per vicende piccanti. Come quando la squillo brasiliana Marilda Antonello rivelò ad un settimanale di spogliarelli e sesso in autostrada insieme a Faustino Asprilla. “Ma da Crippa non mi facevo pagare, era passione vera”, disse la ragazza. Crippa la querelò: “Quella gente di Napoli nemmeno la conosco, la brasiliana sì. Ma ha raccontato un sacco di menzogne. Se aveva qualcosa da dirmi poteva farlo direttamente quando l’ ho conosciuta, adesso è facile. Cerca solo pubblicità. Sono stanco di queste cattiverie, deluso ma tranquillo. La mia carriera non sarà intaccata da queste voci: ho le spalle troppo larghe”.