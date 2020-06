Napoli-Inter, Gattuso: “Dedico la vittoria ai miei e a mia sorella. Contro la Juve sarà difficile”

Il Napoli vola in finale di Coppa Italia. Dopo la vittoria dell’andata a San Siro, basta un pari al San Paolo per eliminare l’Inter. Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Gennaro Gattuso, allenatore degli azzurri, per commentare la gara dei suoi: “Voglio ringraziare tutto il mondo del calcio, è stata dura ma la dedico ai miei e a mia sorella, eravamo molto legati. Abbiamo tantissima qualità, ma ancora bisogna fare tanto specie fisicamente. Abbiamo preso un gol da polli ma non è colpa di Ospina bensì un errore di posizione. La squadra è convinta, lavora bene, dà il massimo. Se riusciamo a fare entrambe le fasi con umiltà come stiamo facendo, possiamo toglierci qualche soddisfazione. Stare allo stadio con le mascherine e distanziati non è bello, ma è successa la fine del mondo, sono morte tante persone. Contro la Juve sarà difficile. Affrontiamo una squadra abituata a vincere, ma ce la possiamo giocare. Rinnovo? Lo sapete come sono fatto. Non mi piace parlare di contratto. Sono una persona che vuole vivere quello che sta facendo con tranquillità, non sono uno che pensa solo ai soldi. A me piace lavorare con persone che mi seguono e mi stimano. In questo momento ho trovato una società che mi dà la possibilità di allenare giocatori molto forti e voglio continuare qui. Poi uno, due, tre anni non lo so. Se mi si chiude la vena sbrocco, lo sapete”.