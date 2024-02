Serie A, probabili formazioni 25ª Giornata: titolari e sorprese delle 20 squadre

CalcioWeb

Tutto pronto per una tre giorni di Serie A intensa e ricca di partite davvero interessanti. La 25ª Giornata inizia questa sera, venerdì 16 febbraio, e terrà compagnia ai tifosi fino a domenica 18 febbraio. L’Inter gioca d’anticipo sulle inseguitrici e affronta la Salernitana già questa sera, per poi concentrarsi sulla sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Juventus e Milan inseguono in trasferta: i bianconeri in casa del Verona, i rossoneri a Monza. Per entrambe è vietato sbagliare. Subito dietro l’Atalanta impegnata in casa contro il Sassuolo Interessante la sfida tra Lazio e Bologna dal sapore europeo.

Napoli, Fiorentina e Roma sono a caccia di punti: i partenopei in casa contro il Genoa, la Fiorentina nel derby contro l’Empoli, la Roma in trasferta a Frosinone. Il Torino in casa contro il Lecce prova a consolidare un buon momento di forma. Udinese-Cagliari mette in palio pesanti punti salvezza. Vediamo le probabili formazioni e le scelte degli allenatori.

Serie A, le probabili formazioni della 25ª Giornata