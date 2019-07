Pescara Calcio, il Pm chiede 4 anni per Soglia e Pincione: furono i responsabili del fallimento

Quattro anni di reclusione per Gerardo Soglia e Massimiliano Pincione, e un anno per Francesco Soglia, accusati di bancarotta fraudolenta nel processo sul fallimento della Pescara Calcio, queste le richieste del Pm. I primi due tra il 2007 e il 2008 si alternarono alla carica di presidente del club, mentre il terzo fu vice presidente. Il pm Marina Tommolini accusa i Soglia di aver dato vita a una triangolazione finanziaria con la banca Caripe, finalizzata a favorire l’istituto di credito. Pincione èinvece accusato di avere distratto 190mila euro dalle casse societarie. I legali delle difese, Sabatino Ciprietti e Stefano Sassano, hanno chiesto l’assoluzione degli imputati. La Pescara Calcio fu dichiarata fallita il 20 dicembre 2008 a causa di una situazione debitoria che superava i 15 milioni di euro. Un mese dopo venne rilevata da una cordata di imprenditori pescaresi. L’udienza è stata aggiornata al 30 settembre per la sentenza.

