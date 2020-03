Calciomercato Juventus, 5 cessioni e 3 acquisti: le mosse di Paratici

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Uno sguardo al futuro. In attesa di conoscere le decisioni e l’andamento dell’emergenza Coronavirus, i club pensano al futuro e nelle ultime ore sono tornate alla ribalta le voci di calciomercato. Un club molto attivo è la Juventus, si prevedono diverse novità in entrata ed uscita, sembra proprio arrivato il momento di una mini-rivoluzione.

LE OPERAZIONI IN USCITA – Cinque cessioni per finanziare i botti in entrata. Con la valigia in mano ci sono: Higuain (il Pipita ha un ingaggio pesante e non sta risultando decisivo), Douglas Costa (il brasiliano condizionato dai tanti infortuni), Bernardeschi (non riesce ad essere decisivo), Rugani (non trova spazio) e Pjanic (potrebbe partire in caso di offerta vantaggiosa del Psg). Almeno 150 milioni dunque nelle casse del club.

LE OPERAZIONI IN ENTRATA – Tre colpi invece in entrata. Il sogno è il ritorno del centrocampista Pogba, il francese è in uscita dal Manchester United. Sempre per la mediana il nome è quello del calciatore del Brescia Tonali, infine pronto un nuovo assalto a Mauro Icardi, l’argentino è destinato a cambiare nuovamente aria.