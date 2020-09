Wanda Nara, pronta risposta a Maxi Lopez: “Io e i bambini siamo negativi, stiamo tutti bene”

Non si è fatta attendere la risposta di Wanda Nara alle accuse dell’attaccante ed ex marito Maxi Lopez in merito alla positività al Coronavirus dei suoi figli – a detta sua – dopo la vacanza a Ibiza. Questo, dopo quella riscontrata a Icardi e su cui è poi scattato il tampone a tutta la famiglia. “Stiamo tutti bene – ha scritto Wanda sul suo profilo Instagram postando una foto di lei coi figli e con Mauro Icardi – Il mio risultato è negativo (non ho Covid) come i bambini, le nostre condizioni sono buone. Grazie per tanto amore e preoccupazione”.