L’agente Daniele Pinna a CalcioWeb: “Ongenda? Offerte da Serie A, B e estero. Non ha giocato per problemi interni del Chievo”

Le qualità tecniche non sono sicuramente in dubbio. Ma l’esperienza in Italia con la maglia del Chievo è stata altalenante. Stiamo parlando di Hervin Ongenda, calciatore francese di origini congolesi. Il classe 1995 non è riuscito ad imporsi nel campionato di Serie B, perché non ha ricevuto la giusta fiducia e non ha potuto mettere in mostra le sue caratteristiche. E’ un calciatore forte, ha indossato la maglia del Psg ed è stato compagno di un calciatore del calibro di Ibrahimovic. Adesso è alla ricerca di una nuova squadra, sono state presentate diverse offerte dall’Italia e dall’estero, la conferma è arrivata dall’agente Daniele Pinna, ecco quanto dichiarato ai microfoni di CalcioWeb.

“Stiamo valutando. Non vogliamo rinnovare con il Chievo, il club ha avuto qualche difficoltà interna e Ongenda ha trovato poco spazio per questi problemi, è una condizione che non deve coinvolgere il calciatore. Abbiamo tante offerte da quasi tutti i club in Romania che fanno Champions e Europa League. Ci sono anche squadre in Serie B italiana, due club in Championship, ma anche Spagna e Svizzera. C’è qualcosa anche in Serie A. Attendiamo l’offerta giusta”.