Serie A, probabili formazioni 23ª giornata: Inter-Juventus vale la stagione

L’attesa è finita: si gioca la 23ª giornata del campionato di Serie A. Sono in arrivo importanti indicazioni soprattutto per la corsa scudetto e tutte le attenzioni sono per lo scontro tra Inter e Juventus. Nel primo match di giornata in campo Lecce e Fiorentina, in una partita che promette emozioni. Sabato scoppiettante con due gare alle 15:00: Empoli-Genoa e Udinese-Monza.

Alle 18:00 la trasferta insidiosa del Milan sul campo del Frosinone, in serata Bologna-Sassuolo. Domenica il lunch match tra Torino e Salernitana, poi il match casalingo del Napoli contro il Verona. Chiudono i due big match: Atalanta-Lazio e Inter-Juventus. Lunedì il posticipo Roma-Cagliari.

Le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A